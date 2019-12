Grand-Duc Henri: "Jeder sollte Sport treiben"

Im Interview mit dem "Luxemburger Wort" erklärt Großherzog Henri, dass er bereits viele Sportarten ausprobiert hat und welchen Stellenwert der Sport für ihn hat.

Interview: Pierre Gricius und Kevin Zender

Morgen Abend steht der Festsaal im Casino 2000 in Mondorf wieder ganz im Zeichen des Sports. Bei der Sportlergala wird Grand-Duc Jean posthum den Ehrenpreis erhalten. Grund genug, um ein Interview mit Grand-Duc Henri über die Verbindung der großherzoglichen Familie zum Sport zu führen. Der 64-Jährige ist nach wie vor sportlich aktiv und würde als IOC-Mitglied gerne einmal einem luxemburgischen Sportler eine Olympiamedaille umhängen.

Monseigneur, Sie haben sich kürzlich während eines Empfangs der früheren luxemburgischen Olympiateilnehmer und der Athleten, die in diesem Jahr bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in Montenegro an den Start gingen, intensiv mit einigen Sportlern unterhalten ...