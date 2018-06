Die dritte Etappe der SkodaTour de Luxembourg ist die schwerste. Der Col de l'Europe wird eine Vorentscheidung bringen.

Gradmesser

Joe GEIMER Die dritte Etappe der SkodaTour de Luxembourg ist die schwerste. Der Col de l'Europe wird eine Vorentscheidung bringen.

Am Samstag muss das Peloton auf der Königsetappe zwischen Eschweiler und Differdingen (163,8 km) sieben Bergwertungen bewältigen. Der finale 9,5 km lange Rundkurs in Differdingen ist stets spektakulär und stellt die Teilnehmer vor eine ganz besondere Herausforderung: Der Col de l'Europe hat es in sich.

Der wahrscheinlich kraftraubendste Anstieg der Landesrundfahrt wird viele Profis an ihre Grenzen bringen. Immerhin drei Mal geht es die 1,5 km lange und knapp acht Prozent steile Steigung auf den letzten 25 km empor.



Analyse von Andy Schleck: "Die dritte Etappe ist meiner Meinung nach die schwerste. Der Col de l'Europe wird den Unterschied ausmachen und die Spreu vom Weizen trennen. Dort kann man die SkodaTour gewinnen, aber auch bereits verlieren. In Differdingen zeigt sich, wer ganz vorne in der Gesamtwertung landet und wer die besten Fahrer bei der Rundfahrt sind."

Diejenigen die Ambitionen auf den Gesamtsieg haben, müssen ihre Karten spätestens auf dieser Etappe auf den Tisch legen. Nach dem Kraftakt am Samstag wird nämlich klar sein, wer seine Hoffnungen definitiv begraben muss.

In Differdingen war die SkodaTour seit 2006 immerhin bereits neun Mal zu Gast. Einige Hochkaräter konnten sich dort ins Palmarès eintragen: Andy und Fränk Schleck siegten dort genauso wie Wout Poels, Linus Gerdemann oder Matti Breschel. 2016 durfte Anthony Turgis jubeln.

