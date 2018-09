Der FC Bayern München steht erneut an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Vor allem ein Neuzugang trumpfte gegen Stuttgart auf.

Goretzka führt die Bayern an die Spitze

(sid/dpa) - Der überragende Neuzugang Goretzka hat Titelverteidiger Bayern München am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder auf dessen Stammplatz an der Tabellenspitze geführt. Der Nationalspieler avancierte beim 3:0 des Rekordmeisters im einseitigen Südderby beim VfB Stuttgart mit seinem ersten Pflichtspieltor im Bayern-Dress bei seinem ersten Startelfeinsatz und einer Vorlage zum Matchwinner.

"In erster Linie habe ich mich gefreut, dass ich heute von Anfang an ran durfte", sagte Goretzka bei Sky: "In meiner bisherigen Karriere war ich es nicht gewohnt, von der Bank zu kommen. Ich sollte mich zwischen den Linien bewegen und hoffe, das ist mir gut gelungen."

Nach seinem Führungstor (37.') legte der frühere Schalker Bayern-Torjäger Lewandowski dessen sechsten Pflichtspieltreffer der Saison auf (62.'). Lewandowski wiederum bereitete Müllers 3:0 (76.') per Hacke vor. Alaba traf zudem per Freistoß den Pfosten (49.'). Beim VfB, der erstmals unter Coach Tayfun Korkut ein Bundesliga-Heimspiel verlor, dürfte nach der dritten Pflichtspielniederlage nun Krisengerede aufkommen.

Fast-Absteiger VfL Wolfsburg stand nach dem zweiten Saisonsieg zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze. Die Niedersachsen von Trainer Bruno Labbadia setzten sich am Samstag gegen Bayer Leverkusen überraschend mit 3:1 durch. Der deutsche Nationaltorhüter Trapp verpasste am zweiten Spieltag ein gelungenes Bundesliga-Comeback mit Eintracht Frankfurt. Der DFB-Pokalsieger unterlag Werder Bremen spät mit 1:2.

Zwar ging Bayer beim ersten Saison-Heimspiel durch Bailey (24.') in Führung. Ein Eigentor von Leverkusens Özcan (37.') und ein Treffer der Wolfsburger Weghorst (55.') sowie Steffen (60.') brachten dem VfL von Trainer Bruno Labbadia noch den verdienten Auswärtserfolg gegen die enttäuschenden Rheinländer.

Trapp, der am Freitag für ein Jahr von Paris SG ausgeliehen wurde, stand in Frankfurt direkt wieder in der Startelf. Beim Gegentreffer durch Bremens Osako (23.') war der 28-Jährige jedoch machtlos. Nachdem Williams nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (32.'), kam die Eintracht auch in Unterzahl zum Ausgleich. Haller verwandelte seinen Strafstoß (54.'). Beim vorangegangenen Foul hatte sich Bremens Torhüter Pavlenka am Kopf verletzt, der erst 18 Jahre alte Plogmann gab sein Bundesligadebüt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Rashica den von den Bremern umjubelten Siegtreffer.



Hoffenheim holt Rückstand auf



Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim setzte sich gegen den SC Freiburg 3:1 durch und konnte einen Rückstand aufholen. Die Kraichgauer von Coach Julian Nagelsmann ließen sich vom Treffer durch Freiburgs Heintz (36.') nicht verunsichern. Szalai (50.', 63.') und Kramaric (90. + 4.') sorgten mit seinem Doppelpack für die Wende.

Borussia Mönchengladbach verpasste durch das 1:1 beim FC Augsburg den zweiten Saisonsieg, bleibt aber immerhin ungeschlagen. Für die Fohlen traf Neuzugang Plea (68.'), Gregoritsch (12.') hatte den FCA zuvor früh in Führung gebracht.

Aufsteiger 1. FC Nürnberg holte beim 1:1 gegen Mainz 05, bei dem der Luxemburger Nationalspieler Leandro Barreiro erstmals auf der Bank saß, immerhin den ersten Punkt nach der Rückkehr ins Oberhaus. Für Mainz war Mateta (25.') erfolgreich, ehe Ishak (48.') ausglich.