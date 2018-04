Drama beim Radsport-Klassiker Paris-Roubaix: Michael Goolaerts erlitt während des Rennens einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Er befindet sich mittlerweile im Krankenhaus in Lille.

Goolaerts erleidet Herzstillstand

Unschöne Szenen beim Radsport-Klassiker Paris-Roubaix am Sonntag. Kurz vor 14 Uhr spielten sich in Vielsy auf der zweiten Kopfsteinpflasterpassage des Tages dramatische Szenen ab. Michael Goolaerts erlitt während des Rennens einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Er befindet sich mittlerweile im Krankenhaus in Lille.

Der 23-jährige Belgier des Teams Vérandas Willems kam in einer leichten Abfahrt auf einem der Kopfsteinpflaster-Abschnitte zu Fall und blieb regungslos liegen. Er wurde noch an der Unfallstelle wiederbelebt, wie die Feuerwehrleute der AFP bestätigten.



Nachdem Goolaerts reanimiert wurde, soll er mehrfach das Bewusstsein verloren haben. Anschließend wurde er mit einem Helikopter ins Krankenhaus nach Lille gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Feuerwehrleute.

Er befinde sich laut des Krankenhauses von Lille "in einem ernsten Zustand".