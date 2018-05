Fußball-Erstligist US Mondorf hat einen neuen Trainer gefunden. Der 43 Jahre alte Paulo Gomes soll die Arbeit von Arno Bonvini in der BGL Ligue weiterführen.

Gomes folgt auf Bonvini

Fußball-Erstligist US Mondorf hat einen neuen Trainer gefunden. Der 43 Jahre alte Paulo Gomes soll die Arbeit von Arno Bonvini in der BGL Ligue weiterführen.

(tof/jan) - US Mondorf setzt in der kommenden Saison auf einen in der BGL Ligue eher unerfahrenen Trainer. Paulo Gomes soll den scheidenden Arno Bonvini ersetzen. Der 43-Jährige kommt von Mühlenbach aus der Ehrenpromotion. Sein Assistent wird Joris Di Gregorio, der zuletzt als in Veymerange (F) an der Seitenlinie stand.

Nach der Saison 2013/14 stieg Gomes als Coach von RM Hamm Benfica aus der BGL Ligue ab - ausgerechnet nach einer 4:5-Niederlage gegen Mondorf. Außerdem war der Portugiese in Sandweiler, Petingen und Beggen in der Verantwortung.

Joris Di Gregorio spielte für Fola und F91. Foto: Christian Kemp