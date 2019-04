Der FC Bayern musste sich zum Abschluss des 31. Spieltags der Bundesliga in Nürnberg mit einem Punkt begnügen.

Gnabry rettet Bayern vor Blamage

(dpa) - Der FC Bayern München hat die erhoffte Vorentscheidung im Titelkampf der Bundesliga überraschend verpasst. Der Spitzenreiter kam beim Abstiegskandidaten Nürnberg am Sonntagabend nicht über ein 1:1 hinaus und konnte damit den Patzer von Verfolger Borussia Dortmund beim 2:4 im Revierderby gegen Schalke nicht komplett nutzen. Bei einem Sieg hätten die Münchner drei Spieltage vor Saisonschluss bereits vier Punkte Vorsprung auf den BVB gehabt - nun sind es zwei.



Dortmund verliert Revierderby und Reus Im Titelkampf der Bundesliga ist am 31. Spieltag eine Vorentscheidung gefallen. Dortmund verliert gegen Schalke. RB Leipzig wurde seiner Favoritenrolle beim 2:1 gegen den SC Freiburg gerecht und hat damit die Champions-League-Teilnahme schon sicher.

Die Nürnberger, die als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsnot bleiben, waren durch Pereira in der 48.' in Führung gegangen. Gnabry sicherte den Bayern durch den Ausgleich (75.') vor 50 000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion den Auswärtspunkt. In der ersten Minute der Nachspielzeit schoss der Nürnberger Leibold einen Foulelfmeter an den Innenpfosten.

Zuvor kassierte Hoffenheim eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Wolfsburg. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ging nach neun Minuten durch Szalai in Führung.



William traf in der 41.' zum Ausgleich. Weghorst erzielte das 2:1 für die Wölfe in der 69.', Arnold (85.') erhöhte auf 3:1, Weghorst gelang in der 88.' ein weiteres Tor.