Tischtennis-Nationalspieler Eric Glod spielt künftig für den Schweizer Erstligisten Wädenswil. Doch zuerst absolviert der 24-Jährige die Grundausbildung bei der Luxemburger Armee.

Glod wechselt in die Schweiz

Jan MORAWSKI Tischtennis-Nationalspieler Eric Glod spielt künftig für den Schweizer Erstligisten Wädenswil. Doch zuerst absolviert der 24-Jährige die Grundausbildung bei der Luxemburger Armee.

Die Zeit von Eric Glod beim österreichischen Erstligisten Badener AC ist vorbei. Der Tischtennisprofi will Mitglied der Sportsektion der Luxemburger Armee werden und dafür die viermonatige Grundausbildung in Angriff nehmen. Diese findet von September bis Dezember statt. Anschließend wird Glod in der Rückrunde für den Schweizer Erstligisten Wädenswil aufschlagen.

"Durch meinen BA-Abschluss bin ich nicht mehr an Wien als Standort gebunden", erläutert Glod. "Da die Trainingsbedingungen bereits seit einem Jahr nicht mehr meinen Vorstellungen entsprechen, habe ich mich entschlossen zu wechseln. Der Badener AC hätte mich gerne gehalten, doch die finanziellen Mittel waren nicht vorhanden, um die Reisekosten zu decken."

Der Kontakt ins Nachbarland sei über einen Schweizer Nationalspieler zustande gekommen. "Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber die Gespräche sind abgeschlossen und wir haben uns bereits mündlich geeinigt", erläutert Glod.