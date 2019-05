Der Giro d'Italia hat am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Bologna begonnen. Am Ende gab es einen Sieger, der die Konkurrenz mit einem deutlichen Vorsprung erstaunte. Bob Jungels fuhr auf den 13. Platz.

Giro: Jungels zum Auftakt auf Rang 13

(DW/jg) - Primoz Roglic (SLO/Jumbo) hat den Auftakt des Giro d'Italia gewonnen. Der Slowene war der Konkurrenz beim 8 km langen Prolog in Bologna deutlich überlegen und setzte sich am Ende in 12'54'' mit einem Vorsprung von 19'' auf Simon Yates (GB/Mitchelton) und 23'' auf Vincenzo Nibali (I/Bahrain) durch. Eine 2,1 km lange Steigung zum Ziel hin sorgte für Abstände zwischen den Klassementsfahrern.

Bob Jungels (Deceuninck) kam auf den 13. Platz und hatte einen Rückstand von 46'' auf Roglic. "Ich war vielleicht etwas übermotiviert. Nach den ersten Kilometern hatte ich eine richtig gute Zeit, doch in der Steigung am Ende lief es nicht mehr so gut. Alles in allem entspricht es dem, was ich erwartet habe. Der Rhythmus fehlt noch etwas", so der Luxemburger Meister. Die Zeit des Tagessiegers war auch für den 26-Jährigen erstaunlich: "Roglic war außergewöhnlich stark. Wenn er drei Wochen lang so fährt, ist er nicht zu schlagen."

Ben Gastauer fand seine eigene Leistung in Ordnung. Foto: Serge Waldbillig

Ben Gastauer (Ag2r) kam auf den 82. Rang (auf 1'37'') und war mit seiner Leistung zufrieden: "Es war eine schwere Strecke. Es ist keine super Zeit, aber es ist alles in Ordnung. Der Start in den Giro d'Italia ist demnach recht gut verlaufen. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt."

Die zweite Etappe führt am Sonntag von Bologna über 205 km nach Fucecchio.