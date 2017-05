(DW) - Nach dem Ruhetag hat Bob Jungels beim Giro d'Italia gleich wieder für Aufsehen gesorgt. Der Luxemburger Meister hat seinem Ruf als einer der besten Zeitfahrer der Welt alle Ehre gemacht.

Auf dem zehnten Teilstück, einem 39,8 km langen Zeitfahren zwischen Foligno und Montefalco, fuhr der 24-Jährige in 51'33'' auf den dritten Platz. Am Ende hatte er 56'' Rückstand auf Sieger Tom Dumoulin (NL/Sunweb), dem niemand das Wasser reichen konnte. Geraint Thomas (GB/Sky) wurde Zweiter in 51'26'', war damit 7'' schneller als der Luxemburger. Ben Gastauer (Ag2r) landete mit einem Rückstand von 5'28'' auf Rang 65, Laurent Didier (Trek) wurde 117. (auf 7'11'').



Jungels ist damit auf Rang sechs der Gesamtwertung vorgerückt, die Dumoulin nun anführt. Jungels hat 3'56'' Rückstand auf den Niederländer. Nairo Quintana (COL/Movistar) ist Zweiter mit 2'23'' Rückstand auf Dumoulin.



Jungels hat auch in der Wertung des besten Nachwuchsfahrers die Führung übernommen und geht am Mittwoch im Weißen Trikot an den Start.