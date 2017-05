(DW) - Bob Jungels (Quick-Step) erlebte auf der achten Etappe des Giro d'Italia einen richtig harten Tag. Der Luxemburger musste auf dem 189 km langen Teilstück zwischen Molfetta und Peschici mit seinem Team gegen hartnäckige Ausreißer kämpfen und sogar einen Sturz hinnehmen. Am Ende ging dann doch alles gut.



Laurent Didier (Trek) wagte sich am Samstag in die Ausreißergruppe, die 16 Fahrer stark war. Am Ende konnte der Luxemburger allerdings nicht mehr um den Sieg mitfahren und kam mit 10'26'' Rückstand als 126. ins Ziel.

Einer seiner früheren Ausreißerkollegen, Gorka Izagirre (E/Movistar), durfte schlussendlich den Sieg feiern. Dem Antritt des Spaniers war auf dem ansteigenden Schlusskilometer niemand gewachsen. Giovanni Visconti (I/Bahrain-Merida) auf 5'' und Luis Leon Sanchez (E/Astana) auf 10'' komplettierten das Podium.

Noch 25 km vor dem Ziel hatten die Ausreißer einen Vorsprung von knapp 3'. Ein Problem für Jungels, denn Valerio Conti (I/UAE), der vorne dabei war, hatte in der Gesamtwertung nur 2'10'' Rückstand. "Wir haben einen guten Job gemacht. Als unsere stärksten Rouleure an einem Anstieg zurückgefallen waren, haben wir uns entschieden, auf sie zu warten - im Wissen, dass das wegen Conti sehr gefährlich sein könnte", erklärte Jungels nach dem Zieleinlauf.

Am Sonntag muss Jungels kämpfen



Doch schlussendlich war der Luxemburger, der Zehnter mit 12'' Rückstand wurde, zufrieden: "Es war die richtige Entscheidung, zu warten. Denn genau diese Teamkollegen haben uns am Ende wieder sehr nahe an die Ausreißer herangebracht."



Auch von einem Sturz rund 35 km vor dem Ziel ließ sich der Luxemburger Meister nicht beeindrucken: "Es war in einer Abfahrt. Ich habe nicht aufgepasst und das Hinterrad eines Teamkollegen berührt. Es war aber nichts Schlimmes." Ben Gastauer (Ag2r) fuhr als 38. mit 31'' Rückstand ins Ziel.



Jungels behält in der Gesamtwertung also 6'' Vorsprung auf Geraint Thomas (GB/Sky) und 10'' auf Adam Yates (GB/Orica). Gastauer liegt als 53. mit 15'56'' zurück, Didier ist 75. (auf 26'02'').

Am Sonntag wird es für Jungels sehr schwer, das Rosa Trikot zu verteidigen. Das Ziel befindet sich auf der Spitze des Blockhaus, einem langen Anstieg. Die Klassementsfahrer wie Nairo Quintana (COL/Movistar) und Vincenzo Nibali (I/Bahrain-Merida) werden in Erscheinung treten.