(DW) - Pierre Rolland (F/Cannondale) hat die 17. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Franzose setzte sich nach 219 km zwischen Tirano und Canazei als Ausreißer durch.

Schnell wurde auf dem langen Teilstück klar, dass das Peloton die Ausreißer ziehen lassen würde. So setzten sich gleich 43 Fahrer vom Hauptfeld ab, darunter Ben Gastauer (Ag2r) und Rolland, der zu Beginn mit zwei weiteren Fahrern von einer 40-köpfigen Gruppe um Gastauer verfolgt wurde.

Rolland fiel im Laufe der Etappe zurück, doch dieses Schicksal ereilte später auch seine beiden vorherigen Begleiter.



Die Spitze hatte zeitweise mehr als 13 Minuten Vorsprung auf das Peloton. Für Bob Jungels (Quick-Step) wurde das zum Problem. Auf der Bergetappe, die allerdings nicht für den Kampf um den Gesamtsieg geeignet war, war Jan Polanc (SLO/UAE) der Sprung in die Ausreißergruppe gelungen.



Fast acht Minuten Rückstand



Sein Rückstand auf Jungels in der Gesamtwertung betrug 7'38'', und so musste das Quick-Step-Team im Peloton das Tempo erhöhen, um das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers, das der Luxemburger trägt, und Rang acht in der Gesamtwertung nicht zu verlieren.



Mit 7'54'' Rückstand auf Rolland kamen Jungels (34.), Gastauer (90.) und Co. schlussendlich ins Ziel. Der Luxemburger Meister hat das Weiße Trikot erfolgreich verteidigt, da Polanc 2'14'' Rückstand auf den Sieger hatte.



Tom Dumoulin (NL/Sunweb) bleibt Gesamtführender vor Nairo Quintana (COL/Movistar), der 31'' Rückstand hat. Jungels liegt als Achter mit 4'35'' zurück. Gastauer (39.) hat 1.11'11'' Rückstand.