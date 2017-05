(DW) - Der Traum in rosa ist vorbei. Bob Jungels (Quick-Step) hat beim Giro d'Italia die Gesamtführung an keinen Geringeren als Nairo Quintana (COL/Movistar) verloren. Trotzdem hat der Luxemburger Meister eine äußerst starke Leistung gezeigt.

Die neunte Etappe hatte es in sich: Am Ende ging es den 13,6 km langen Blockhaus mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,4 Prozent hinauf. Kurz zuvor kam es im Peloton zu einem Schreckmoment. Ein Polizist hatte sein Motorrad am Straßenrand abgestellt und brachte somit einige Fahrer zum Sturz.



Darunter Geraint Thomas (GB/Sky) und Adam Yates (GB/Orica), die zu dem Zeitpunkt Zweiter und Dritter der Gesamtwertung waren. Sie mussten anschließend alle Hoffnungen auf den Schlusssieg beim 100. Giro d'Italia begraben.

Nairo Quintana attackierte vier Mal innerhalb von zwei Kilometern.

Foto: AFP

Movistar lässt es krachen



Movistar legte ein hohes Tempo vor, und so musste auch Jungels 9 km vor dem Ziel abreißen lassen. Da waren nur noch 14 Fahrer an der Spitze vertreten.

Dass er der beste Bergfahrer bei der Italien-Rundfahrt ist, zeigte Quintana anschließend: Innerhalb von 2 km attackierte er gleich vier Mal und hing so seine letzten Begleiter Thibaut Pinot (F/FDJ) und Vincenzo Nibali (I/Bahrain Merida) ab.

Quintana feierte den Etappensieg schlussendlich mit 24'' Vorsprung auf Pinot und Tom Dumoulin (NL/Sunweb) und übernimmt damit das Rosa Trikot. Jungels kam mit 3'29'' Rückstand als 15. ins Ziel.



In der Gesamtwertung hat Quintana nun 28'' Vorsprung auf Pinot und 30'' auf Dumoulin. Jungels ist auf Rang zwölf zurückgefallen und hat nun 3'30'' Rückstand. Auch in der Wertung des besten Nachwuchsprofis muss der Luxemburger die Führungsposition an Davide Formolo (I/Cannondale) abgeben, hat dort nun als Zweiter 45'' Rückstand.



Ben Gastauer (Ag2r) fuhr als 42. mit 8'49'' Rückstand ins Ziel, Laurent Didier wurde 81. auf 19'16''. In der Gesamtwertung hat Gastauer (41.) 24'45'' Rückstand, Didier (75.) liegt 45'18'' zurück.



Am Montag können sich die Fahrer am Ruhetag ausruhen.