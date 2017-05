(DW) - Bob Jungels (Quick-Step) hat auf der 19. Etappe des Giro d'Italia eine starke Leistung gezeigt und das Ziel mit den Topfahrern Vincenzo Nibali (I/Bahrain Merida), Nairo Quintana (COL/Movistar) und Co. erreicht.

Auf der 191 km langen Etappe mit der Bergankunft in Piancavallo hatte die kleine Gruppe um Jungels (14.) 8'21'' Rückstand auf Tagessieger Mikel Landa (E/Sky), der sich als Solist durchsetzte. Dabei musste Jungels gleich mehrmals abreißen lassen, als die Favoriten das Tempo verschärften, kämpfte sich aber immer wieder nach vorne.

Tom Dumoulin (NL/Sunweb) brach am letzten Anstieg etwas ein und verlor 1'09'' auf die Konkurrenz um Jungels. Damit hat Quintana die Führung in der Gesamtwertung übernommen, in der die Spitze nochmals enger zusammengerückt ist.

Quintana führt das Rennen mit 38'' Vorsprung auf Dumoulin und 43'' auf Nibali an. Jungels hat eine Position gewonnen und hat als Neunter 7'03'' Rückstand. Yates, der die Wertung des besten Jungprofis anführt, liegt nur 28'' vor Jungels.

Bereits knapp 100 km vor dem Ziel führten die Teams von Nibali und Quintana eine Selektion im Hauptfeld herbei, als sie u.a. Dumoulin und Adam Yates (GB/Orica) distanzierten. Jungels schaffte den Anschluss an die erste Gruppe, Dumoulin und Co. schafften nach zwischenzeitlich 1'20'' Rückstand wieder den Anschluss.

Die Klassemente von Ben Gastauer (Ag2r) sind noch nicht bekannt.