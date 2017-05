(DW) - Tejay van Garderen (USA/BMC) hat die schwere 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich im Zweiersprint nach 137 km vor Mikel Landa (E/Sky) durch.

Die Etappe hatte es mit fünf Bergwertungen innerhalb von nur 137 km zwischen Moena und Ortisei in sich. Die letzten 14 km ging es bergauf hin zum Ziel.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg ließen eine Attacke auf die andere folgen. Während sich Tom Dumoulin (NL/Sunweb), Nairo Quintana (COL/Movistar) und Vincenzo Nibali (I/Bahrain-Merida) dabei gegenseitig neutralisierten, ließen sie andere Favoriten wie Thibaut Pinot (F/FDJ) davonfahren. Somit ist die Spitze in der Gesamtwertung enger zusammengerückt.

Für Bob Jungels (Quick-Step) lief es nicht optimal. Der Luxemburger Meister wurde bereits 56 km vor dem Ziel von der Favoritengruppe abgehängt, konnte als 19. mit 3'55'' Rückstand auf van Garderen den Schaden aber noch in Grenzen halten.

Trotzdem hat Jungels das Weiße Trikot des besten Jungprofis an Adam Yates (GB/Orica) verloren. In der Gesamtwertung ist er auf Rang zehn mit 7'24'' Rückstand auf Dumoulin zurückgefallen, liegt aber nur 18'' hinter Yates und somit noch voll im Rennen um das Weiße Trikot.

"Dies ist eine riesige Enttäuschung. Am Passo Gardena hatte ich einen schlechten Moment. Ich fühlte mich wirklich nicht gut, weiß aber auch nicht genau, was passiert ist. Ich versuchte, den Rückstand in Grenzen zu halten, was mir dann auch gelungen ist", so Jungels.



Äußerst beachtlich schlug sich auch Ben Gastauer (Ag2r). Als 33. hatte er einen Rückstand von 8'44''. In der Gesamtwertung liegt der Schifflinger mit 1.18'49'' Rückstand auf Platz 34.