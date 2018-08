Gilles Seywert hat bei der EM im Bogenschießen überzeugt und sich den fünften Platz gesichert. Er qualifizierte sich damit für die European Games.

Gilles Seywert wird Fünfter bei der EM

Joe TURMES Gilles Seywert hat bei der EM im Bogenschießen überzeugt und sich den fünften Platz gesichert. Er qualifizierte sich damit für die European Games.

Die Luxemburger Bogenschützen fühlen sich bei der EM im polnischen Legnica äußerst wohl. Nachdem sich das Recurve-Team (Jeff Henckels, Joé und Pit Klein) am Mittwoch die Bronzemedaille gesichert hatte, landete Gilles Seywert am Donnerstag im Compound auf dem fünften Rang. Er unterlag erst im Viertelfinale dem Russen Anton Bulaev im Stechen. Beide Athleten schossen die Höchstpunktzahl zehn, Bulaevs Pfeil war jedoch näher an der Mitte.



Im 1/16-Finale hatte Seywert gegen den Schweden Hampus Borgström mit 148:147 gewonnen. Im Achtelfinale hatte er den Kroaten Domagoj Buden mit 148:146 in die Knie gezwungen.



Seywert qualifizierte sich mit seiner starken Leistung für die European Games, die im kommenden Juni in Minsk ausgetragen werden.