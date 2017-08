(jot) - Gute Neuigkeiten gibt es von der Luxemburger Nummer eins im Männertennis: Die Sehnenentzündung im linken Vorderarm, die einen Start von Gilles Muller in Montréal (CAN) verhindert hatte, beeinträchtigt den Linkshänder fast gar nicht mehr. "Ich konnte bereits am Mittwoch wieder mit voller Intensität trainieren. Meinem Arm geht es besser", erklärte der 34-Jährige am Donnerstag.



"Es spricht alles dafür, dass ich in der kommenden Woche in Cincinnati aufschlagen kann." Beim Masters-Turnier in Cincinnati (USA) bereitet sich "Mulles" auf das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US Open (ab dem 28. August), vor.