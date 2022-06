Luxemburgs bislang bester Tennisspieler kehrt auf den „Heiligen Rasen“ zurück. Gilles Muller spielt Doppel - in der Legendenkonkurrenz.

Gilles Muller gibt Comeback in Wimbledon

Joe GEIMER Luxemburgs bislang bester Tennisspieler kehrt auf den „Heiligen Rasen“ zurück. Gilles Muller spielt Doppel - in der Legendenkonkurrenz.

Gilles Muller und Wimbledon. Da denken Luxemburgs Sportfans unweigerlich an viele schöne und unvergessene Momente zurück. In besonderer Erinnerung ist der Galaauftritt des heute 39-Jährigen aus dem Jahr 2017 geblieben. Damals zieht „Mulles“ nicht nur beim so besonderen Rasenturnier in der englischen Hauptstadt ins Viertelfinale ein, sondern bezwingt auf dem Weg dahin auch Rafael Nadal, in einer Begegnung, die erst im fünften Satz beim Stand von 15:13 ein Ende fand und in der Muller perfektes Rasentennis zeigte.

Rund ein Jahr später beendete der stets sympathische Linkshänder seine Laufbahn wegen gesundheitlicher Beschwerden. Die vielen und erfolgreichen Jahre auf der ATP-Tour hatten ihre Spuren hinterlassen.

Nun bietet sich den Luxemburger Fans die Chance, Muller noch einmal auf den Plätzen von Wimbledon zu beobachten. Denn die ehemalige Nummer 21 der Welt tritt in diesem Jahr (27. Juni bis 10. Juli) im All England Lawn Tennis and Croquet Club an. Der Luxemburger Davis-Cup-Kapitän nimmt nicht etwa den Kampf gegen Novak Djokovic und Co. in Angriff. Sondern er schlägt im Turnier der Legenden auf. Muller spielt Doppel und ist als einer von nur 16 Spielern von den Organisatoren eingeladen worden.

Das Teilnehmerfeld ist ruhmreich: Marcos Baghdatis spielt mit Xavier Malisse, James Blake mit Daniel Nestor, Bob Bryan mit Mike Bryan, Arnaud Clément mit Michaël Llodra, Fernando Gonzalez mit Sébastien Grosjean, Tommy Haas mit Mark Philippoussis und Jonathan Marray mit Frederik Nielsen.

Gilles Muller wusste genau, wie man auf dem so besonderen untergrund zu agieren hatte. Foto: AFP

Und Muller? Der tritt mit einem Linkshänder aus Österreich an: Jürgen Melzer. Der 41-Jährige hat seine Karriere im vergangenen Jahr beendet. Auf Rasen fühlte er sich stets besonders wohl: 2010 gewann er die Doppelkonkurrenz, 2011 den Mixed-Wettbewerb. 1999 hatte er auch das Junioren-Turnier des Grand-Slam-Turniers gewonnen. Zwei Jahre später stand Muller am gleichen Ort im Finale.

Auf der Internetseite des österreichischen Tennisverbands spricht Melzer über die Paarung mit Muller. „Gilles Muller hat mir gesagt, dass er jetzt drei Jahre lang kaum Tennis gespielt hat. Also schauen wir mal, was wir da zusammenbringen“, wird er zitiert.

Gilles ist ein guter Rasenspieler. Wir sind sehr lange gemeinsam auf der Tour gewesen, sprechen auch dieselbe Sprache und verstehen uns gut. Jürgen Melzer

Prinzipiell zeigt sich der Österreicher mit der vom Veranstalter vorgenommenen Spielpartnerzuweisung zufrieden: „Gilles ist ein guter Rasenspieler. Wir sind sehr lange gemeinsam auf der Tour gewesen, sprechen auch dieselbe Sprache und verstehen uns gut. Das hilft alles schon.“

Doch die Ergebnisse stehen für Melzer nicht im Vordergrund: „Natürlich will man immer gewinnen. Aber ich glaube, das ist dort jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste. Sondern dass man wieder mal alte Bekannte trifft, dass man den Zusehern vielleicht ein ganz gutes Match bieten kann. Ob du jetzt gewinnst oder verlierst, war früher wichtiger als jetzt.“



