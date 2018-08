Die US Open sind Gilles Mullers letztes Turnier. In der ersten Runde führt er gegen den Italiener Lorenzo Sonego in den Sätzen.

Gilles Muller geht in Führung

Joe TURMES Die US Open sind Gilles Mullers letztes Turnier. In der ersten Runde führt er gegen den Italiener Lorenzo Sonego in den Sätzen.

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 127) bestreitet bei den US Open sein letztes Turnier. In der ersten Runde geht es am Montag gegen den italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego (121).



Den ersten Satz verlor Muller im Tiebreak mit 6:7 (2:7), nachdem er beim Stand von 4:5 aus seiner Sicht bereits einen Satzball abwehren musste. Im gesamten ersten Durchgang gelang keinem der beiden Spieler ein Break.

Im zweiten Durchgang brachten erneute beide Spieler ihren Aufschlag bis in den Tiebreak durch, auch wenn Mulles zuvor einen Satzball nicht nutzen konnte. Der Tiebreak war an Dramatik kaum zu überbieten und ging mit 11:9 an Luxemburgs Sportler des Jahres. Der vierte Satzball im zweiten Durchgang war der richtige.

Im dritten Satz gab es dann endlich Breaks. Nachdem Muller ein erstes nicht verteidigen konnte, schlug er allerdings später beim Stand von 5:5 erneut zu. Anschließend ließ er sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sicherte sich den dritten Satz mit 7:5.