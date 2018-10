Gilles Muller war am Dienstag bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open vor Ort. Er lobte die Turnierorganisatoren und verriet ein neues Projekt nach seiner Karriere.

Gilles Muller erhält einen Blick hinter die Kulissen

Joe TURMES Gilles Muller war am Dienstag bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open vor Ort. Er lobte die Turnierorganisatoren und verriet ein neues Projekt nach seiner Karriere.

Auf dem Tennisplatz feierte er große Erfolge, nun kehrte er dorthin zurück: Gilles Muller. Luxemburgs Sportler des Jahres, der seine Karriere im Spätsommer beendet hatte, war am Dienstag in Kockelscheuer. Er ist seit seinem Karriereende in Teilzeit für RTL tätig. Am Dienstag schaute er sich für den luxemburgischen Sender hinter den Kulissen der BGL BNP Paribas Open um.



Am Samstag wird eine Reportage erscheinen, in der Gilles Muller das Tennisturnier sozusagen "entdeckt". "Als ich auf der Tour unterwegs war, hatte ich keinen genauen Einblick in die Organisation der Turniere, da mir mein Coach doch viel abgenommen hat. Hier sieht man, dass die Turnierverantwortlichen einen tollen Job erledigen. Es ist kein Zufall, dass das Turnier bereits so lange existiert", erklärte der 35-Jährige.

Gilles Muller im Pressebereich des Turniers. Foto: Privat

Muller entdeckt das Turnier jedoch nicht nur für RTL, sondern er kommentiert auch ausgewählte Begegnungen bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Vom kommenden Jahr an wird er dann auch auf internationaler Ebene im Einsatz sein. Für Tennis-TV, das Medienorgan der ATP, wird er Begegnungen bei Turnieren im Ausland kommentieren.