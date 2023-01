In der kommenden Tischtennis-Saison tritt der Vizemeister mit einem neuen Spitzenspieler an. Am Sonntag beginnt die Titelgruppe.

Tischtennis

Gilles Michely ersetzt Christian Kill in Linger

Jan MORAWSKI In der kommenden Tischtennis-Saison tritt der Vizemeister mit einem neuen Spitzenspieler an. Am Sonntag beginnt die Titelgruppe.

In Linger ersetzt ein Routinier den anderen. In der kommenden Saison wird der ehemalige Tischtennis-Nationalspieler Gilles Michely für den Vizemeister in der Audi TT League aufschlagen. Der 34-Jährige nimmt den Platz von Leistungsträger Christian Kill (31 Jahre) ein, der seine aktive Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet.

Gilles Michely: „Ich werde sehr viel Freizeit opfern“ Mit dem Abschied von Gilles Michely endet bei den Düdelinger Tischtennisspielern eine Ära. Der Ex-Nationalspieler ist immer noch hungrig.

„Mir ist es wichtig, in einer Mannschaft zu spielen, die zusammen trainiert und nach dem Spiel noch ein bisschen zusammensitzt. Da habe ich bei meinem zukünftigen Team ein besseres Gefühl“, begründete Michely seinen Wechsel. Der ehemalige Landesmeister hatte zuvor elf Jahre lang für Düdelingen gespielt. Linger tritt ab Sonntag in der Titelgruppe an.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.