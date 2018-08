Hugues Delcourt ist Geschäftsführer der BIL und begeisterter Tennisspieler. Der 50-jährige Franzose ist der dritte Gesprächspartner der Serie "Auszeit".

"Gilles kann mir noch viel beibringen"

David THINNES Hugues Delcourt ist eigentlich besser bekannt in Anzug und Kravatte bei offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel vor zwei Wochen, als die BIL von einem chineschischen Investor übernommen wurde. Der Geschäftsführer der Banque Internationale à Luxembourg ist aber auch seit vielen Jahren ein begeistertert Tennisspieler.

Die Rückhand spielt Hugues Delcourt wie sein Vorbild Roger Federer. Im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" für die Serie "Auszeit" sagt der Geschäftsführer der Banque Internationale à Luxembourg (BIL) über den Schweizer Rekord-Grand-Slam-Sieger: "Sein Stil ist einfach außergewöhnlich. Ich bewundere seine einhändige Rückhand, denn leider gehören diese Spieler zu einer aussterbenden Gattung."

Tennisstunde mit dem Sportler des Jahres



Seit Oktober 2015 steht Delcourt an der Spitze der BIL. In dieser Funktion konnte der Franzose bereits vier Mal die Trophäe des Luxemburger Sportler des Jahres überreichen. Und dies war nun vier Mal in Folge Gilles Muller, der bei diesem Anlass versprach, dem 50-Jährigen eine Tennisstunde zu geben. Delcourt hat das natürlich nicht vergessen und weiß auch schon wie diese Stunden ablaufen werden: "Er muss mir noch alles beibringen, vor allem beim Aufschlag und der Volley."