Philippe Gilbert hat als Ausreißer bei der Vuelta a Espana gewonnen. Jempy Drucker hatte kurzzeitig attackiert.

Gilbert holt sechsten Vuelta-Etappensieg

(DW) - Radprofi Philippe Gilbert hat die zwölfte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der belgische Deceuninck-Fahrer setzte sich rund 9 km vor dem Ziel von der Ausreißergruppe ab, dies an einem kleineren Anstieg. Vier Berge der dritten Kategorie waren zu fahren, der Gipfel des letzten befand sich 6,5 km vor dem Ziel.

Am Ende wurde es noch einmal richtig spannend, den die Spanier Alex Aranburu (Caja Rural) und Fernando Barcelo (Euskadi) kamen immer näher an Gilbert heran. Es sollte allerdings nicht ganz reichen, so dass sie auf der Ziellinie 3'' Rückstand hatten. Gilbert feierte somit seinen insgesamt sechsten Tagessieg bei der Vuelta.



Die Klassementsfahrer kamen mit einem Rückstand von rund drei Minuten ins Ziel. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) führt die Gesamtwertung weiterhin mit 1'52'' Vorsprung auf Alejandro Valverde (E/Movistar) und 2'11'' auf Miguel Angel Lopez (COL/Astana) an.

Jempy Drucker (Bora) hatte ebenfalls angegriffen, es aber nicht in die Ausreißergruppe geschafft. Er kam als 87. mit 15'09'' Rückstand ins Ziel. Alex Kirsch (Trek) hatte als 72. einen Rückstand von 14'23''. In der Gesamtwertung spielen beide keine Rolle.