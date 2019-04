Als schnellster Sprinter des Spitzenduos hat sich Deceuninck-Profi Philippe Gilbert beim Klassiker Paris-Roubaix durchgesetzt. Alex Kirsch musste nach einem Plattfuß früh abreißen lassen.

Gilbert gewinnt Paris-Roubaix, Kirsch hat Pech

Daniel WAMPACH Als schnellster Sprinter des Spitzenduos hat sich Deceuninck-Profi Philippe Gilbert beim Klassiker Paris-Roubaix durchgesetzt. Alex Kirsch musste nach einem Plattfuß früh abreißen lassen.

Der Belgier Philippe Gilbert (Deceuninck) hat das Radrennen Paris-Roubaix gewonnen. Der Teamkollege von Bob Jungels setzte sich am Sonntag nach 257 km und insgesamt 29 der gefürchteten Kopfsteinpflasterpassagen vor dem Deutschen Nils Politt (Katusha) sowie seinem Landsmann und Deceuninck-Mitfahrer Yves Lampaert durch.

Alex Kirsch (Trek) erreichte das Ziel außerhalb des Zeitlimits - er hatte nach 100 km einen Plattfuß erlitten und bestritt den Rest des Rennens in einer Fünfergruppe. "Das war natürlich hart, aber wenn ich mal ein gutes Ergebnis bei Paris-Roubaix erzielen will, muss ich die Strecke kennen", erklärt Kirsch seinen Willen, das Rennen zu Ende zu fahren. Schließlich musste er 140 km in einer Fünfergruppe zurücklegen. Kirsch erreichte das Ziel eine halbe Stunde nach Gilbert. Er hätte knapp drei Minuten schneller sein müssen, um noch klassiert zu werden.

"Super war das natürlich nicht. Es gab schon bessere Tage. Ich bin aber nicht enttäuscht und froh, das Rennen zu Ende gefahren zu sein. Zufrieden kann ich aber natürlich nicht sein", meint Kirsch. Für sein Team lief es wieder nicht gut, Treks Topfahrer konnten im Kampf um den Sieg kein Wörtchen mitreden. "Ich hatte bei meinen zwei Teilnahmen nicht viel Glück", resümierte Kirsch, der voriges Jahr aufgeben musste. "Aber Paris-Roubaix ist das Rennen, das mir am besten liegt."

Es war von Anfang bis Ende ein schnelles und hektisches Rennen. Zahlreiche Fahrer wollten sich in der ersten Rennstunde absetzen und auch Kirsch zeigte sich zu Beginn aktiv, doch lange bildete sich keine Ausreißergruppe. Dies geschah erst 175 km vor dem Ziel, als sich knapp 25 Fahrer an die Spitze setzten. Mit dabei waren Kirschs Teamkollege Edward Theuns (B), Gilbert, Politt, Lampaert, Stefan Küng (CH/Groupama), Maciej Bodnar (PL/Bora) und Danny van Poppel (NL/Jumbo).

Das Peloton wollte die Gruppe aber nicht ziehen lassen. Mehr als 50'' betrug der Vorsprung nie und nach etwa 50 km wurde sie wieder eingeholt. Richtig lanciert wurde das Rennen 95 km vor dem Ziel in der bekannten Kopfsteinpflasterpassage Trouée d'Arenberg. Kirsch war da nicht mehr vorne vertreten.

Mitfavorit van Aert im Pech

Die Favoriten gaben richtig Gas, während Wout van Aert (NL/Jumbo) mit einem Problem am Fahrrad zurückfiel. Er musste allerdings weiterfahren, ihm konnte erst nach der Passage Hilfe angeboten werden – die Begleitwagen durften nämlich nicht durch die Trouée d'Arenberg fahren.

Es war zunächst nicht der beste Tag von van Aert, der zu den Topfavoriten gehörte. Er schaffte den Anschluss wieder, wechselte dann aber das Rennrad. Und nur wenige 100 Meter später erlitt er einen Sturz und musste der ersten Gruppe erneut hinterherjagen, was er dann aber schließlich schaffte.

75 km vor dem Ziel setzte sich eine kleine, aber gefährliche Gruppe ab: Gilbert, Politt und Rüdiger Selig (D/Bora) fuhren der Favoritengruppe davon. Lampaert, van Aert, Sep Vanmarcke (B/Education First) und Peter Sagan (SVK/Bora) schlossen anschließend nach vorne auf, während Selig zurückfiel.

So befanden sich sechs brandgefährliche Fahrer an der Spitze, die ihren Vorsprung auf eine Minute ausbauten. Politt setzte schließlich eine entscheidende Attacke, der nur Gilbert folgen konnte. So fuhren beide gemeinsam ins Velodrom von Roubaix ein, in dem Gilbert aus dem Windschatten von Politt heraus sprintete und schließlich sein viertes von fünf Monumenten gewann. In seiner Sammlung fehlt nur noch Mailand-San Remo.