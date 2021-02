Ghodbane: Ein Fan von Zidane und eine Kämpferin

Fußballerin Hayette Ghodbane hat viele Titel gewonnen und noch immer große Lust auf Siege.

Hayette Ghodbane war die Erste. In ihrer Familie jedenfalls. Hayette wuchs als jüngste von vier Schwestern auf und war die Erste aus ihrer nahen Verwandtschaft, die sich für Fußball interessierte. Seit sie denken kann, ist dieser Sport ihre Leidenschaft, obwohl sie sich das selbst nicht wirklich erklären kann. „Es fühlte sich irgendwie so an, als sei ich mit einem Fußball zur Welt gekommen“, sagt sie scherzend.

Als Kind kickte sie in jeder freien Minute mit ihren Freunden und Mitschülern ...