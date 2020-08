Am Sonntag wird in Schifflingen endlich wieder um Bestleistungen in der Leichtathletik gekämpft. Die Corona-Pause ist vorbei.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Geschrumpftes Meeting der Leichtathleten

Pierre GRICIUS Am Sonntag wird in Schifflingen endlich wieder um Bestleistungen in der Leichtathletik gekämpft. Die Corona-Pause ist vorbei.

Das internationale Meeting des CA Schifflingen stand offiziell im Wettkampfkalender des Luxemburger Leichtathletikverbandes geschrieben ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.