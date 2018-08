Die beiden Luxemburger Fußballvereine Progrès Niederkorn und F91 Düdelingen wollen am Donnerstag gemeinsam in die Play-offs der Europa-League-Qualifikation einziehen.

Geschichte schreiben

Joe GEIMER

Gleich zwei Luxemburger Clubs stehen in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation. Das gab es in dieser Form noch nicht. Und die Reise soll noch nicht vorbei sein. Sowohl Progrès Niederkorn als auch F91 Düdelingen liebäugeln mit dem Einzug in die Play-offs.

Den Auftakt macht am Donnerstag der FC Progrès. Um 17 Uhr beginnt das Rückrundenduell gegen den russischen Vertreter FC Ufa. Eine Woche nach dem knappen 1:2 in Russland besitzt Luxemburgs Vizemeister zumindest theoretische Chancen auf ein Weiterkommen, auch wenn die Gäste als Favoriten nach Oberkorn reisen. Schafft Niederkorn die Überraschung, würden sie in der nächsten Runde wahrscheinlich auf die Glasgow Rangers treffen.



Auf dem Papier hat F91 die besseren Karten. Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Legia Warschau ist die Ausgangslage für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller nicht schlecht. Allerdings sollte man den Gegner nicht unterschätzen. Die schwächelnden Polen werden vermutlich unter Neutrainer Ricardo Sa Pinto ein anderes Gesicht an den Tag legen und mit einer Menge Wut nach Luxemburg reisen. Ob die Düdelinger tatsächlich in die Play-offs einziehen, entscheidet sich von 20 Uhr an im Stade Hosy Barthel.



Gelingt der Coup, wird voraussichtlich die Mannschaft aus Cluj (RUM) die letzte Hürde vor dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League dastellen.