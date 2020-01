Gerson Rodrigues wird die kommenden sechs Monate in der ersten türkischen Liga in Ankara spielen. Der Nationalspieler wird von Dynamo Kiew ausgeliehen.

Gerson Rodrigues nach Ankara ausgeliehen

David THINNES Gerson Rodrigues wird die kommenden sechs Monate in der ersten türkischen Liga in Ankara spielen. Der Nationalspieler wird von Dynamo Kiew ausgeliehen.

Gerson Rodrigues wird für sechs Monate an Ankaragücü in der ersten türkischen Liga ausgeliehen. Dies meldet der L'Essentiel am Freitag. Es soll keine Kaufoption bestehen.

Der Luxemburger Nationalspieler war im August 2019 zu Dynamo Kiew in die Ukraine gewechselt, wo er zuletzt keine Beachtung mehr fand.

Rodrigues: "Ich muss nicht sparen" Gerson Rodrigues trifft am Freitag mit der FLF-Auswahl auf Portugal. Vor dem Spiel in seiner Geburtsstadt Lissabon nahm sich der 24-Jährige Zeit für ein Interview.

Ankara steht aktuell auf Tabellenplatz 17, vier Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz.

Laut L'Essentiel hatte sich Rodrigues am Donnerstag in die Türkei begeben.