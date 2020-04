Die Tour de France wird in diesem Jahr nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. Das geht zumindest aus der Fernsehansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hervor.

Geplante Tour-Austragung ausgeschlossen

Joe GEIMER Die Tour de France wird in diesem Jahr nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. Das geht zumindest aus der Fernsehansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hervor.

(jg/sid) - Die Austragung der diesjährigen Tour de France zum angedachten Termin (27. Juni und 19. Juli) ist ausgeschlossen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte am Abend des Ostermontags in einer Fernsehansprache an, die strikten Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise landesweit bis zum 11. Mai zu verlängern. Weiter erklärte Macron, dass "Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden" könnten.

Tour de France: Die Hoffnung stirbt zuletzt Die Corona-Pandemie hält Frankreich fest in ihrem Griff. In 13 Wochen soll die Tour de France durchs Land rollen. Macht das Sinn?

Davon müsste eigentlich auch die 107. Ausgabe des wichtigsten Radrennens betroffen, dessen Veranstalter ASO (Amaury Sport Organisation) eine mögliche "Geister-Tour" zuletzt ausdrücklich ausgeschlossen hatte.

Grand Départ am 25. Juli bleibt möglich

In den vergangenen Tagen war bereits an die Oberfläche gedrungen, dass sich Christian Prudhomme und Co. mit einer späteren Austragung der 107. Tour de France beschäftigen. Vom 25. Juli bis 16. August könne sie eventuell stattfinden. Mit den Bürgermeistern, Städten und Regionen sei bereits gesprochen worden.

Ein Grand Départ am 25. Juli in Nice wäre auch nach Macrons Ansage vom Montagabend theoretisch weiterhin möglich. So könnte die Tour zum ersten großen Sportevent nach der Corona-Krise werden.

Ungleiche Bedingungen

Es stellen sich allerdings große Probleme: Welche Vorbereitungsrennen können die Radprofis überhaupt noch fahren? Bis zum 1. Juni finden gar keine Rennen statt. Die Frist könnte noch verlängert werden. Vor allem könnten Fahrer aus einigen Nationen bei der Frankeich-Rundfahrt klar im Nachteil sein. In Frankreich wurden die strikten Sicherheitsmaßnahmen also nun bis zum 11. Mai verlängert. In Italien dauert die Ausgangssperre bis zum 3. Mai. Dort ist auch der Individualsport verboten. In anderen Ländern können die Radprofis normal auf der Straße trainieren.

Die Tour de France, ein Symbol Wird die Tour de France im Sommer stattfinden? Das weiß derzeit niemand.

Für die Teams besitzt die Tour nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen extrem hohen Stellenwert. Die Corona-Pandemie zwang bereits mehrere Teams zu massiven Einsparungen, so reduzierte unter anderem das Team CCC die Gehälter seiner Fahrer bis zum Saisonende stark und löste die Verträge mit einem Großteil der Mitarbeiter vorübergehend auf.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.