Geniets: „Jetzt kann ich wieder angreifen“

Für Kevin Geniets beginnt ein neues Kapitel. Nach drei Jahren beim Team Chambéry CF, dem Ausbildungszentrum von Ag2r-La Mondiale, streift der 22-Jährige in dieser Saison das Trikot des Farmteams von Groupama-FDJ über. Nach zwei Lehrgängen in der spanischen Sonne, brennt Geniets darauf, am Wochenende das erste Rennen des Jahres in Angriff zu nehmen. „Ich will beweisen, dass ich nach einer verkorksten Saison zurück bin“, so seine unmissverständliche Kampfansage.



Kevin Geniets, freuen Sie sich auf die Radsportsaison 2019? ...