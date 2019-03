Vom Farmteam in die WorldTour-Mannschaft: Kevin Geniets steigt bei Groupama-FDJ auf und wird diese Saison und 2020 auf diesem Niveau fahren.

Geniets im WorldTour-Team

Zu Beginn des Jahres war Kevin Geniets ins Farmteam von Groupama-FDJ aufgenommen worden. Am Freitag teilte die Mannschaft mit, dass der Luxemburger ab sofort für das WorldTour-Team fahren wird. Der 22-Jährige ist in dieser Saison und auch 2020 Mitglied des WorldTour-Teams.

Sein erstes Rennen wird Geniets am 5. April bei der Route Adélie de Vitré bestreiten.







"Er wird an das WorldTour-Niveau herangeführt werden. Zu Beginn wird Kevin bei den Rennen der Coupe de France eingesetzt werden", so Sportdirektor Yvon Madiot in der Pressemitteilung.

Geniets: „Jetzt kann ich wieder angreifen“ Für Kevin Geniets beginnt ein neues Kapitel. Nach drei Jahren beim Team Chambéry CF, streift der 22-Jährige in dieser Saison das Trikot des Farmteams von Groupama-FDJ über. Dort hofft er wieder zu alter Klasse zu finden.

"Ich bin sehr glücklich. Dies kam sehr überraschend. Ich erwarte mein Debüt mit Ungeduld. Die Arbeit der vergangenen Jahre macht sich nun bezahlt", wird Geniets zitiert.