Geisterspiel: Ein Besuch bei Mainz und Leandro Barreiro

Fiebermessung am Stadion-Eingang, leere Tribünen, Masken und strenge Abstandsregeln. Das "Luxemburger Wort" ist beim Bundesligaduell zwischen Mainz und Bremen im Stadion.

Nichts deutet auf ein normales Bundesligaspiel hin, geschweige denn ein so wichtiges wie das zwischen Mainz und Bremen. In der Opel-Arena ist am 33. Spieltag Abstiegskampf angesagt, von Fans fehlt vor dem Stadion aber jede Spur. In der Corona-Krise müssen die Bundesliga-Tribünen leer bleiben, doch nicht nur das ist an diesem Samstag, an dem Leandro Barreiro und die Mainzer mit 3:1 gegen Bremen gewinnen, gewöhnungsbedürftig.

Maskenpflicht

