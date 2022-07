Für die besten Luxemburger Handballvereine beginnt bald der Europapokal. Die ersten Gegner wurden am Dienstag ausgelost.

Internationaler Wettbewerb

Gegner der Luxemburger Handballer im EHF-Pokal stehen fest

André KLEIN Für die besten Luxemburger Handballvereine beginnt bald der Europapokal. Die ersten Gegner wurden am Dienstag ausgelost.

Im September starten die luxemburgischen Handballteams in den europäischen Wettbewerb. Am Dienstag wurden am Sitz der EHF (European Handball Federation) in Wien die Gegner der vier Handballmannschaften aus dem Großherzogtum ausgelost.

So treffsicher sind die luxemburgischen Handballer In der Titelgruppe der Axa League sind vier der fünf besten Torschützen einheimische Spieler.

Dabei trifft Düdelingen in der ersten Runde des EHF European-Cup auf Spor Toto SK aus der Türkei und Berchem auf Drenth Groep Hurry-up aus den Niederlanden. Die Hinspiele finden am Wochenende des 11. und 12. September statt, die Rückspiele steigen eine Woche später.



Bei den Frauen spielen die Düdelingerinnen in der zweiten Runde gegen die österreichische Mannschaft von WAT Atzgersdorf und die Käerjenger Handballerinnen treffen auf Alavarium Love Tiles aus Portugal. Am Wochenende des 8. und 9. Oktobers sind die Hinspiele geplant, eine Woche später die Auswärtsbegegnungen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.