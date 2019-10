Nach ihrer umständebedingt verfrühten Abreise aus dem krisengeschüttelten Chile erreichten die Jugendlichen am Freitagnachmittag wieder Luxemburger Boden.

Geglückte Heimkehr der Karate-Auswahl

Die emotionsgeladenen und bitteren Stunden aus Chile gehören der Vergangenheit an. Am frühen Freitagnachmittag konnten die Luxemburger Teilnehmer an der Jugend-WM im Karate in Findel ihre Freunde und Verwandte wieder in den Arm nehmen. Zur Ankunft am Flughafen hatten sich außerdem Sportminister Dan Kersch, Serge Schaul, Präsident des Luxemburger Kampfsportverbandes, und Tessy Scholtes, Vorsitzende der nationalen Karate-Sektion, eingefunden.

Die Luxemburger Delegation hatte bekanntlich ihre Teilnahme an der WM abgesagt, nachdem Demonstranten am Donnerstag in das Mannschaftshotel eingebrochen waren und sie evakuiert werden musste. Die Sicherheit war nicht mehr gewährleistet. Dennoch hielt der Weltverband an der Austragung fest.



9 Sportminister Dan Kersch im Gespräch mit Kampfrichter Jean-Claude Roob (r.). Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Sportminister Dan Kersch im Gespräch mit Kampfrichter Jean-Claude Roob (r.). Foto: Guy Jallay Nach einer über 15-stündigen Reise erreichte die Delegation schließlich wieder Luxemburg. Foto: Guy Jallay Freudentränen konnten nicht verkniffen werden. Foto: Guy Jallay FLAM-Präsident Serge Schaul und FLAM-Generalsekretär Jorge de Sousa (l.) freuen sich über die Rückkehr von Vorstandsmitglied Ulrich Nelting (r.). Foto: Guy Jallay Zahlreiche Menschen hatten sich zur Begrüßung der Heimkehrer eingefunden. Foto: Guy Jallay Die gesamte Delegation kehrte wohlbehalten zurück. Foto: Guy Jallay Delegationsleiter Leo Salvatore (2.v.l.) erzählt von den dramatischen Stunden in Santiago de Chile. Zuhörer sind (v.l.) Serge Schaul, Tessy Scholtes, Ulrich Nelting (der selbst vor Ort war, aber an einem anderen Ort) sowie Sportminister Dan Kersch. Foto: Guy Jallay Verwandte und Bekannte der Luxemburger Karatekas hatten am Donnerstag bange Stunden zu überstehen. Foto: Guy Jallay Junioren-Weltmeisterin Kimberly Nelting (im Vordergrund) konnte ihren Titel wegen der verfrühten Abreise nicht verteidigen. Doch die Sicherheit ging vor. Foto: Guy Jallay