(sid) - Die Nationalmannschaft Perus hat sich das letzte Ticket zur Fußball-WM im kommenden Jahr in Russland gesichert. Die Südamerikaner setzten sich im Play-off-Rückspiel in Lima gegen Neuseeland 2:0 durch und feierten damit die erste WM-Teilnahme seit 1982. Das Hinspiel in Wellington endete 0:0.

Farfan (27.') und Ramos (65.') erzielten die Tore für die Gastgeber. Peru musste im Rückspiel wegen eines positiven Dopingtests auf Guerrero verzichten - Farfan widmete ihm sein Tor. "Er war allgegenwärtig. Paolo, das ist für dich", sagte Farfan.

Nach der geglückten Qualifikation war auch Perus Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski begeistert. "Darauf haben wir 35 Jahre lang gewartet. Vielen Dank für diese Freude, Krieger", twitterte er.



Esperamos más de 35 años para estar nuevamente en un mundial. Gracias guerreros por darnos esta alegría! Celebremos todos con responsabilidad. Arriba Perú! #EstamosDeVuelta — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 16. November 2017





Die 32 WM-Teilnehmer für Russland 2018

EUROPA (14): Gastgeber Russland, Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien, Island, die Schweiz, Kroatien, Schweden und Dänemark.

SÜDAMERIKA (5): Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien und Peru

AFRIKA (5): Nigeria, Ägypten, Senegal, Marokko und Tunesien

ASIEN (5): Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien und Australien

CONCACAF (3): Mexiko, Costa Rica und Panama