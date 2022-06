Gérard Lopez und Eric Lux werden laut „Lëtzebuerger Land“ der Fälschung beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft habe die Information bestätigt.

Laut „Lëtzebuerger Land“

Gegen Gérard Lopez wird wegen Fälschung ermittelt

Gérard Lopez und Eric Lux werden laut „Lëtzebuerger Land“ der Fälschung beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft habe die Information bestätigt.

(lm) - Dem luxemburgischen Geschäftsmann Gérard Lopez wird laut Informationen der Wochenzeitung „Lëtzebuerger Land“ Fälschung vorgeworfen. Die Ermittlungen würden bereits sieben Jahre andauern, erst jetzt kam es zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft hätte diese Information gegenüber der Zeitung bestätigt. Lopez weist seinerseits sämtliche Vorwürfe zurück.

Grünes Licht für Gerard Lopez Der Luxemburger Unternehmer hat die letzte Hürde gemeistert, um offiziell der neue Besitzer des französischen Traditionsvereins zu werden.

Bereits im Juni 2015 berichtete der öffentlich-rechtliche Radiosender 100,7 über den Verdacht der Geldwäsche. Bei einer Recherche stießen die Journalisten auf einen verdächtigen Geldtransfer.

So seien im Jahr 2014 rund zwei Millionen Euro des Formel-1-Teams Lotus an den Escher Fußballverein Fola übermittelt worden, diese wiederum hätten das Geld an Gérard Lopez und an die Gesellschaft Lynx Investments Limited von Eric Lux in Hongkong überwiesen, meldete 100,7 vor sieben Jahren. Auch gegen Lux werde derzeit ermittelt.

Bis auf Weiteres gilt für beide Männer die Unschuldsvermutung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.