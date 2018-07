Die vierte Etappe der Tour de France hatte es in sich. Lange sah es gut aus für die Ausreißer, es sollte aber knapp nicht reichen. Bob Jungels kam im Peloton ins Ziel.

Gaviria siegt, Ausreißer machen es spannend

Fernando Gaviria (COL/Quick-Step) hat die vierte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Teamkollege von Bob Jungels siegte nach 195 km zwischen La Baule und Sarzeau vor Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) und André Greipel (D/Lotto Soudal).

Die vierköpfige Ausreißergruppe wurde erst einen Kilometer vor dem Ziel eingeholt – es blieb demnach spannend bis zum Schluss, am Ende kam es trotzdem zum Massensprint.



Der Luxemburger Meister Jungels hielt sich aus den Stürzen heraus und kam als 25. ohne Zeitverlust ins Ziel. In der Gesamtwertung ist er Sechster mit 7'' Rückstand auf den Führenden Greg van Avermaet (B/BMC).

Quick-Step auf sich alleine gestellt

Am Tag des WM-Halbfinals zwischen Belgien und Frankreich formierte sich eine rein belgisch-französische Spitzengruppe: Jérôme Cousin (F/Direct Energie), Dimitri Claeys (B/Cofidis), Anthony Perez (F/Cofidis) und Guillaume van Keirsbulck (B/Wanty) hatten sich gleich nach dem Start abgesetzt und einen maximalen Vorsprung von knapp acht Minuten herausgefahren.

Als dann die Sprinterteams Quick-Step, Lotto Soudal und FDJ das Tempo im Peloton erhöhten, sank der Vorsprung der Ausreißer drastisch. 90 km vor dem Ziel betrug er nur noch etwas mehr als zwei Minuten. Übrigens: Claeys, Perez und van Keirsbulck waren in diesem Jahr auch bei der SkodaTour de Luxembourg am Start.

25 Peter Sagan (SVK/Bora) gratuliert Fernando Gaviria (COL/Quick-Step) zu seinem zweiten Etappensieg. Foto: Serge Waldbillig

Nach einem Sturz im Peloton 50 km vor dem Ziel, bei dem aber niemand ernsthaft verletzt wurde, verlangsamte das Hauptfeld das Tempo – die Gestürzten sollten wieder aufschließen können. Deshalb war aber auch der Vorsprung der Ausreißer wieder von 1'20'' auf 2'50'' gestiegen und es waren nur noch 37 km zu fahren. Dies war ein Knackpunkt in dieser Etappe - das Peloton musste nun also richtig Gas geben. Quick-Step musste die Arbeit im Hauptfeld alleine verrichten, deshalb wurde es am Ende richtig eng.

Am Mittwoch berichten wir ab 14.30 Uhr live von der fünften Etappe.