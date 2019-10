Wunderkind Cori Gauff ist bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die 15-Jährige war chancenlos gegen Anna Blinkova.

Gauff streicht in Runde eins die Segel

Joe TURMES Wunderkind Cori Gauff ist bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die 15-Jährige war chancenlos gegen Anna Blinkova.

Bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open ist mit Cori Gauff (Weltranglistenposition: 71) eine erste Starspielerin ausgeschieden. Die 15-Jährige unterlag in der ersten Runde mit 4:6, 0:6 gegen die an acht gesetzte Russin Anna Blinkova (66). Die Begegnung, in der Gauff ohne große Energie agierte, war nach 58 Minuten beendet.

Gauff gilt als kommende Nummer eins im Frauentennis. In diesem Jahr stand die US-Spielerin im Achtelfinale von Wimbledon.