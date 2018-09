Gattuso: "Sinani hat einen fantastischen linken Fuß"

AC-Mailand-Trainer Gennaro Gattuso und Ignazio Abate stellten sich vor dem Europa-League-Spiel bei F91 den Fragen der Medienvertreter. Sie gaben sich alles andere als überheblich.

AC-Mailand-Trainer Gennaro Gattuso und Ignazio Abate stellten sich vor dem Europa-League-Spiel bei F91 den Fragen der Medienvertreter. Sie gaben sich alles andere als überheblich.

Am Donnerstag misst sich F91 in der Gruppenphase der Europa League ab 21 Uhr mit dem AC Mailand. Die Gäste gaben sich bei der Pressekonferenz im Stade Josy Barthel alles andere als überheblich.



Trainer Gennaro Gattuso sprach mit viel Respekt über F91: "F91 hat seine Qualifikation gegen Cluj und Legia Warschau verdient. Deshalb war ich auch nicht überrascht, dass Düdelingen im Lostopf für die Europa League war. Es wird ein sehr schwieriges Spiel. F91 spielt in einem 4-4-2 und sucht oft den Weg in die Tiefe. Danel Sinani hat einen fantastischen linken Fuß. Wir haben als AC Mailand noch nie in solch einem kleinen Stadion gespielt. Wir müssen uns darauf einstellen und werden keine Alibis suchen. Wir werden in mentaler Hinsicht bereit sein."



Auch Rechtsverteidiger Ignazio Abate schlug in die gleiche Kerbe: "Wir dürfen F91 auf keinen Fall unterschätzen. Die ersten Minuten werden sehr wichtig sein."