Gastauer verzichtet auf Start

Radprofi Ben Gastauer wird am Sonntag nicht an den nationalen Meisterschaften in Redingen teilnehmen. Er ist der zweite Profi, der auf einen Start verzichtet.

(kev/DW) - Ben Gastauer sollte eigentlich am Sonntag an den Start der nationalen Meisterschaften in Redingen gehen, doch der 30-Jährige fühlte sich bei den Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen nicht wohl und beschloss deshalb, auf einen Start zu verzichten.



Der große Favorit auf den Meistertitel ist Bob Jungels. Sollte das Rennen am Sonntag ohne Zwischenfälle verlaufen, wird Jungels zum bereits vierten Mal in Folge das Landesmeistertrikot überstreifen können. Die Konkurrenz weiß, dass sie eigentlich nur um Platz zwei fährt. Alex Kirsch (Veranclassic) hat immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer: „Man kann sich schon Mal darauf einstellen, dass der Meister Bob Jungels heißen wird. Möglicherweise ergibt sich im Rennen eine Gelegenheit, die man ausnutzen könnte, um Bob in die Bredouille zu bringen. Aber wenn alles normal läuft, wird es schwer, ihn zu schlagen.“



Schwere Strecke



Jedes Jahr wird darüber diskutiert, ob die Konkurrenten um Kirsch und Laurent Didier (Trek) eine Allianz schmieden könnten, um Jungels zu schlagen. Kirsch geht aber nicht davon aus, dass das auf den 156,8 km mit Start und Ziel in Redingen der Fall sein wird: „Wir haben doch auch nichts davon, Bob verlieren zu lassen. Bei den Meisterschaften fährt jeder für sich selbst. Sollte sich eine Chance ergeben, Bob anzugreifen, müssen wir diese erkennen und ergreifen.“ Wie dominant Jungels sein kann, zeigte er bei den Meisterschaften im Vorjahr: 75 km vor dem Ziel attackierte der 25-Jährige und hatte am Ende rund zehn Minuten Vorsprung. Ob er es in diesem Jahr auf ähnliche Weise regeln wird? „So etwas plant man ja nicht“, erklärt Jungels. „Ich werde mich vielleicht etwas zurückhalten und wohl keine zwei Stunden alleine rumfahren. Die Strecke ist schwer, ich habe sie bereits besichtigt. Die Meisterschaft ist immer besonders, es wird wohl wieder eine Art Ausscheidungsrennen werden.“



Vor Gastauer hatte sich bereits Jempy Drucker (BMC) gegen einen Start entschieden. Die Form ist nicht gut genug, um konkurrenzfähig zu sein.

Bei der Elite ohne Vertrag gibt es eine Menge Titelanwärter. Allen voran ein Trio vom VV Tooltime Préizerdaul: Titelverteidiger Tim Diederich ist nach seiner überzeugenden Leistung im Zeitfahren einer der Favoriten, mit Mike Diener und Lex Reichling kommen zwei gute Herausforderer aus dem eigenen Team.

Bei den Frauen wird Christine Majerus (Boels) im Normalfall triumphieren. Seit 2010 hat die 31-Jährige die Landesmeisterschaft immer gewonnen.



PROGRAMM

Am Sonntag: 10.00: Junioren (5 x 22,4 km/112 km)



10.05: Frauen, Espoires und Juniorinnen (4 x 22,4 km/89,6 km)



10.05: Débutantes (3 x 22,4 km/67,2 km)



14.00: Elite (7 x 22,4 km/156,8 km)



14.00: Espoirs (6 x 22,4 km/134,4 km)



Das Espoirs-Rennen zählt nicht als Meisterschaft. Diese wurde bereits vor zwei Wochen ausgetragen.