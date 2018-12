Die Italien-Rundfahrt 2019 wird mit dem Luxemburger Ben Gastauer stattfinden. Sein Rennstall Ag2r-La Mondiale plant für das Etappenrennen mit dem 31-Jährigen.

Gastauer startet beim Giro

Joe GEIMER

Ben Gastauers Rennprogramm für die ersten Monate der kommenden Saison nimmt immer konkretere Formen an. Wie bereits vergangene Woche berichtet, soll der 31-Jährige bei der Etoile de Bessèges (7.-10. Februar) in die Saison einsteigen. Anschließend wird er die Tour de Provence (14.-17. Februar), Tirreno-Adriatico (13.-19. März) und die Katalonien-Rundfahrt (25.-31. März) in Angriff nehmen.

Dann steuert der Profi des Teams Ag2r-La Mondiale, mit dem er noch bis Freitag ein Trainingslager in Gandia (E) absolviert, auf die erste dreiwöchige Rundfahrt des Jahres hin. Gastauer soll nämlich zum insgesamt fünften Mal den Giro d'Italia bestreiten. Dort wird der zweifache Familienvater vermutlich auch auf seinen Landsmann Bob Jungels (Quick-Step) treffen.

Als Vorbereitung auf die Italien-Rundfahrt ist Gastauer bei der Tour of the Alps (22.-26. April) eingeplant. Eine Teilnahme an den Ardennenklassikern ist nicht vorgesehen. Beim Giro d'Italia wird Gastauer unter anderem an der Seite von Alexis Vuillermoz und Tony Gallopin starten. Die beiden Franzosen sollen Ag2r in Italien zu Höhenflügen führen. jg