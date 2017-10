(sid/dpa) - (dpa) - Cristiano Ronaldo ist nach einem sportlichen Gala-Jahr zum fünften Mal zum FIFA-Weltfußballer gewählt worden und hat damit den Rekord von Lionel Messi eingestellt. Der 32 Jahre alte Superstar aus Portugal setzte sich bei der Awardshow des Weltverbands am Montag in London gegen seinen argentinischen Erzrivalen und Neymar durch. Insgesamt durfte Ronaldo im ehrwürdigen London Palladium seine zehnte individuelle Saison-Auszeichnung feiern - zweimal gewann er den Ballon d'Or der Zeitung „France Football“, dreimal wurde er Europas Fußballer des Jahres. So erfolgreich war zuvor kein Fußballer der Geschichte.

Die niederländische Europameisterin Lieke Martens hat sich bei den Frauen durchgesetzt und ist Weltfußballerin des Jahres. Die 24-Jährige gewann bei der Wahl des Weltverbands FIFA gegen die international weitgehend unbekannte Deyna Castellanos (Venezuela) und Carli Lloyd (USA) durch. Die niederländische Spielführerin Martens wurde am Montag in London in Abwesenheit ausgezeichnet. Lloyd hatte die vergangenen beiden Ausgaben der FIFA-Wahl gewonnen.