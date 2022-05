Conterns Basketballclub hat einen Nachfolger für Gavin Love gefunden. Der neue Coach unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Basketball

Gabor Boros wird Contern-Trainer

Bob HEMMEN Conterns Basketballclub hat einen Nachfolger für Gavin Love gefunden. Der neue Coach unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Aus Hesperingen nach Contern: Gabor Boros übernimmt zur kommenden Saison ein neues Männerteam. Der 39-Jährige ersetzt Gavin Love, dessen Abschied bereits seit Monaten feststeht.

Contern hatte am Samstag durch den Sieg im zweiten Barragespiel gegen Mondorf den Klassenerhalt geschafft.

Mondorfer Basketballer kämpfen mit dem Herz eines Löwen Contern gelingt nach doppelter Verlängerung in der Relegation der Klassenerhalt. Avanti Mondorf verlangt dem Favoriten alles ab.

Boros, der in den vergangenen Jahren bei Telstar an der Seitenlinie stand, war mit Hesperingen aus der LBBL abgestiegen, hatte die Mannschaft aber auch ins Pokal-Halbfinale geführt. In Contern trainiert der Ungar, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, auch die Espoirs.

Die Kaderplanungen des Teams sind derweil noch nicht abgeschlossen. Alain Gengler hat seinen Rücktritt bereits angekündigt, weitere Abgänge könnten folgen. Der Club möchte sich aber auch noch verstärken.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.