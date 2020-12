Das Differdinger Futsal-Team wird sich in Portugal auf das Sechzehntelfinale der Champions League vorbereiten.

Futsal: Differdinger trainieren in Portugal

Joe TURMES Das Differdinger Futsal-Team wird sich in Portugal auf das Sechzehntelfinale der Champions League vorbereiten.

Das Differdinger Futsal-Team muss in Corona-Zeiten kreativ sein. Da die Mannschaft keine Ausnahmegenehmigung bekam, um sich in Luxemburg auf das Sechzehntelfinale der Champions League vorzubereiten, absolviert es nun ein Trainingslager vom 27. Dezember bis 13. Januar in der Nähe der Stadt Aveiro in Portugal.

Futsal: Kein attraktiver Gegner für Differdingen Weder Barcelona, noch Lissabon: Differdingen muss in der Champions League gegen einen tschechischen Club antreten. Der Gegner hat Heimrecht.

Das Team wird dort in einer Herberge isoliert sein. Am 14. Januar fliegt es dann von Porto aus nach Prag, wo am 16. Januar das Duell mit den Tschechen von Chrudim ansteht.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.