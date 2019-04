Im Futsal wurde am Ostermontag der Pokalsieger gekürt. Differdingen feierte einen klaren Sieg gegen die US Esch.

Futsal: Differdingen feiert Premiere

(DaH) - Differdingen hat erstmals in der Vereinsgeschichte den nationalen Futsalpokal gewonnen. Ligakonkurrent US Esch wurde im Centre Atert in Bartingen souverän mit 9:2 bezwungen. Damit ist der erste Schritt zum Doublé gemacht.

Nach einer 2:0-Führung brachte sich Differdingen kurzfristig selbst aus dem Spiel. Die US Esch kam in der 7.' zum Anschlusstreffer und hatte gute Ausgleichsmöglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen.



Differdingen war spielerisch besser und fand zum Ende der ersten Hälfte wieder Lücken in der Escher Abwehr. So erzielte der Favorit noch vor der Halbzeit einen Dreierpack und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Auch nach der Pause legte Differdingen schnell nach und spätestens als der Escher Andrade die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung sah, war Differdingen der Sieg nicht mehr zu nehmen.