Fußballverband will vor Zuschauern spielen lassen

Joe TURMES Beim Fußball-Testländerspiel zwischen Luxemburg und Schottland sollen Zuschauer zugelassen sein. Dies wünscht sich der Fußballverband FLF.

Der Fußballverband FLF will das Testländerspiel gegen Schottland am 6. Juni im Stade Josy Barthel vor Zuschauern austragen lassen. Die FLF hat eine offizielle Anfrage an Sportminister Dan Kersch gestellt. Die Gesundheitsdirektion wurde in Kopie gesetzt.

Der Plan lautet, 25 Prozent der Kapazität des Stade Josy Barthel zu nutzen. Somit könnten 2.000 Zuschauer das Spiel verfolgen. Diese sollen sich Schnelltests unterziehen. Diese Prozedur würde von der FLF organisiert und durchgeführt werden.

