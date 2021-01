Der Spielbetrieb in der BGL Ligue wird wie geplant Anfang Februar fortgesetzt. Das teilte der nationale Fußballverband am Mittwoch mit.

Fußballverband FLF bestätigt Restart-Termin

Bob HEMMEN

In einem Monat dürfen die besten Fußballer des Landes wieder gegeneinander antreten. Wie die FLF am Mittwoch mitteilte, kann die BGL Ligue nach den jüngsten Lockerungen der Regierung wie geplant am Wochenende des 6. und 7. Februar fortgesetzt werden. Die erste Frauenliga geht dann ebenfalls weiter.

Der neue Kalender sowie weitere Informationen bezüglich der anderen Ligen sowie des Jugendbereichs sollen in einigen Tagen veröffentlicht werden. Die BGL Ligue pausiert coronabedingt seit Ende November.

Erstligisten dürfen wieder um Punkte kämpfen Im Luxemburger Sport gibt es demnächst wieder Begegnungen auf Erstligaebene. Die neuen Corona-Maßnahmen ermöglichen dies.





