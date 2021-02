Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es alles andere als nach Plan. Doch Aufgeben ist keine Option für den Trainer.

Fußballtrainer Klopp gibt sich kämpferisch

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es alles andere als nach Plan. Doch Aufgeben ist keine Option für den Trainer.

(dpa) - Jürgen Klopp nahm einen kräftigen Schluck aus seiner „The Normal One“-Tasse und gewährte einen seltenen Einblick in sein Seelenleben. „Ich brauche keine Pause. Wir hatten privat eine schwere Zeit, aber das zog sich über einen Zeitraum hin, und wir haben das als Familie geschafft“, sagte der Trainer des FC Liverpool vor dem Achtelfinalhinspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr) gegen RB Leipzig. „Aber das hat nichts mit meinem Job zu tun. Ich kann Dinge trennen und abschalten. Ich trage das nicht mit mir herum.“

Nach Liverpools dritter Liga-Niederlage nacheinander waren in der englischen Hafenstadt am Wochenende Gerüchte aufgekommen, Klopp würde über eine Pause nachdenken. Ein Grund soll der kürzliche Tod seiner Mutter Elisabeth sein, zu deren Beerdigung Klopp aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht reisen konnte. Allen Rücktrittsgerüchten widersprach der 53-Jährige energisch und richtete den Fokus in seiner typischen Art auf das sportliche Geschehen. „Ich weiß, es sieht momentan nicht gut aus. Das Wetter ist nicht gut, mein Bart wird immer grauer, aber ich bin voller Energie. Ich sehe das als interessante Herausforderung.“

Programm Champions League - Achtelfinalhinspiele 21.00: Leipzig – Liverpool 21.00: FC Barcelona – Paris SG

Das aufgrund der Pandemie in die Puskas-Arena von Budapest verlegte Spiel gegen Leipzig dürfte zu Klopps größeren Herausforderungen zählen. Seine Mannschaft steckt in der schwersten Krise seiner Amtszeit, Leipzig hat sich nach einem kleinen Tief wieder gefangen und zuletzt viermal nacheinander gewonnen. „Die Ergebnisse waren zuletzt nicht gut, aber wir müssen weitermachen. Wir haben keinen schlechten Fußball gespielt“, sagte Klopp, der keinen Favoriten im Duell mit RB sieht: „Mit 50:50 kann ich gut leben. Damit hätten wir jede Chance auf den Sieg, mehr brauche ich nicht.“

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.