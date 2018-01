(jot) - Wie geht es Jeff Strasser? Nach seinen massiven gesundheitlichen Problemen in der Halbzeitpause des Spiels zwischen Darmstadt und Kaiserslautern verbrachte der Coach die Nacht in einem Hotel. Dies berichtet Bild.de.



Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Der 43-Jährige hat in der Halbzeitpause keinen Herzinfarkt erlitten. Dies haben Untersuchungen in einem Krankenhaus in Darmstadt ergeben. Dies teilte sein Verein Kaiserslautern am Donnerstagmorgen mit.



Kardiologische Untersuchungen folgen



Im Laufe des Donnerstags werden noch weitere kardiologische Untersuchungen durchgeführt, um eine genaue Diagnose zu stellen.

Das Training in Kaiserslautern wird in Abwesenheit von Strasser von dessen Assistent Alexander Bugera geleitet. Am Samstag empfängt der vom Abstieg bedrohte Zweitligist Spitzenreiter Düsseldorf. Wer dann als Cheftrainer auf der Bank sitzen wird, steht noch nicht fest.



Komplett in den Hintergrund rückte angesichts der gesundheitlichen Probleme von Strasser eine andere Personalie. Martin Bader wird neuer Sportvorstand von Kaiserslautern. Der 49-Jährige sammelte bereits Erfahrung in der Bundesliga bei Hertha BSC, Nürnberg und bei Hannover 96.