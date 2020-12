Am Montag ist der ehemalige französische Fußballcoach Gérard Houllier gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.

Fußballtrainer Gérard Houllier ist tot

Die französische Fußballfamilie trauert um Gérard Houllier. Der ehemalige Liverpool-Coach und französische Nationaltrainer starb am Montag im Alter von 73 Jahren.

Houllier gewann als Trainer drei Mal die französische Meisterschaft, ein Mal mit Paris SG und zwei Mal mit Olympique Lyon. Sechs Jahre lang war er von 1998 bis 2004 Trainer des FC Liverpool und führte dabei die Reds zum UEFA-Cup-Sieg sowie zum Gewinn des FA-Cups.

Gérard Houllier gewann 2001 mit Liverpool den FA-Cup. Foto: AFP

Am Ende seiner Trainerkarriere war der Franzose in Österreich aktiv. Bei Red Bull wurde er im Jahr 2012 zum Director of Global Sports und war damit für sämtliche Red-Bull-Fußballprojekte verantwortlich.

