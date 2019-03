Fußballtrainer Correia ärgert sich über Kritiker

Manuel Correia surft mit Una Strassen auf der Erfolgswelle. Dabei hat der Coach mit dem einstigen Abstiegskandidaten einen Umbruch hinter sich.

Interview: Andrea Wimmer

Trainer Manuel Correia hat den FC Una Strassen in der BGL Ligue wieder in die Erfolgsspur geführt. Das war nicht einfach. Denn die Mannschaft, die in der Vorsaison bis zum Schluss in Abstiegsgefahr gewesen war, musste einen großen Umbruch bewältigen. Nach einem gelungenen Rückrundenstart trifft der Tabellenachte nun auf Spitzenreiter Fola Esch. Für den 42 Jahre alte Correia ist gegenseitiger Respekt sehr wichtig.

Manuel Correia, das 2:0 vor einer Woche gegen Differdingen war für Ihre Mannschaft der zweite Sieg in der Rückrunde und der insgesamt sechste in einem Pflichtspiel hintereinander ...